Diyanet, 28 Ekim Cuma hutbesi yayındı! Cumhuriyet ve Atatürk'ün yer almaması tepki çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet, 28 Ekim Cuma hutbesi yayındı! Cumhuriyet ve Atatürk'ün yer almaması tepki çekti

28.10.2022 00:03
Diyanet, 28 Ekim Cuma hutbesi yayındı! Cumhuriyet ve Atatürk'ün yer almaması tepki çekti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Diyanet'ın 28 Ekim Cuma hutbesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk veya Cumhuriyet'in anılmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim'in hemen öncesine denk gelen 28 Ekim Cuma hutbesini yayınlandı. Aile olmanın konu edindiğini hutbede Gazi Mustafa Kemal Atatürk veya Cumhuriyet'in anılmaması sosyal medyada tepki dolu paylaşımlar yapılmasına neden oldu.

AİLE KONU EDİNİLDİ

"Aile Olmak: İlahi Lütuf" başlıklı hutbede "Aile, Cenâb-ı Hakkın lütfettiği eşsiz bir nimettir. Hayatta sahip olabileceğimiz en değerli hazinedir. Aile, temiz bir neslin devamını, güvenli bir toplumun inşasını sağlayan en kadim kurumdur. İnancımızın, karakterimizin ve hayat tarzımızın şekillendiği en değerli okuldur. Aile, Allah'ın rahmeti ile korunan, onun bahşettiği çocuklar ile gelişen ve güzelleşen sevgi, huzur ve güven ortamıdır" ifadelerine yer verildi.

Diyanet, 28 Ekim Cuma hutbesi yayındı! Cumhuriyet ve Atatürk'ün yer almaması tepki çekti

İşte sosyal medyadan bazı paylaşımlar:

Diyanet, 28 Ekim Cuma hutbesi yayındı! Cumhuriyet ve Atatürk'ün yer almaması tepki çekti
Diyanet, 28 Ekim Cuma hutbesi yayındı! Cumhuriyet ve Atatürk'ün yer almaması tepki çekti
Diyanet, 28 Ekim Cuma hutbesi yayındı! Cumhuriyet ve Atatürk'ün yer almaması tepki çekti
Diyanet, 28 Ekim Cuma hutbesi yayındı! Cumhuriyet ve Atatürk'ün yer almaması tepki çekti
YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Polatlı'da Selçuklu Külliyesi'nin açılışı yaptı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Polatlı'da Selçuklu Külliyesi'nin açılışı yaptı Diyanet, Cuma Hutbesinin Metnini Yayınladı. Cumhuriyet Bayramı Öncesinde Okunacak Hutbede Atatürk ve Cumhuriyet Anılmadı Diyanet, Cuma Hutbesinin Metnini Yayınladı. Cumhuriyet Bayramı Öncesinde Okunacak Hutbede Atatürk ve Cumhuriyet Anılmadı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet, 28 Ekim Cuma hutbesi yayındı! Cumhuriyet ve Atatürk'ün yer almaması tepki çekti - Son Dakika


Son Dakika
23:55 Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu
23:37 Fenerbahçe, Rennes'in ayarlarını fena bozdu! Her röportaj veren kendisini aptal ilan ediyor
23:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden Vladimir Putin: Onun en önemli özelliği tutarlı ve güvenilir bir ortak olması
23:00 Önemli maçın ardından Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarını sert uyardı: Bunu bir daha yapmayın
22:42 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan mahkeme heyetine sert ifadeler kullanan CHP'lilere tepki: Bu haddini bilmezliktir
22:41 Rennes maçının kahramanı Emre Mor takım arkadaşına ayrı parantez açtı: Hakkını vermek gerekiyor
22:36 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saatleri değişti! Ek duraklar geliyor
22:35 Oyuncu Necati Şaşmaz fenalaşarak kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı
22:23 Rennes'in yıldızı Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşü sonrası çok sinirlendi: Aptalız, bunu yapmaya hakkımız yok
22:11 Dünyanın en büyük iPhone tesisinde koronavirüs krizi! 300 bin çalışan karantinaya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2022 00:03:41. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet, 28 Ekim Cuma hutbesi yayındı! Cumhuriyet ve Atatürk'ün yer almaması tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement