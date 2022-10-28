Diyanet, 28 Ekim Cuma hutbesi yayındı! Cumhuriyet ve Atatürk'ün yer almaması tepki çekti

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim'in hemen öncesine denk gelen 28 Ekim Cuma hutbesini yayınlandı. Aile olmanın konu edindiğini hutbede Gazi Mustafa Kemal Atatürk veya Cumhuriyet'in anılmaması sosyal medyada tepki dolu paylaşımlar yapılmasına neden oldu.

AİLE KONU EDİNİLDİ

"Aile Olmak: İlahi Lütuf" başlıklı hutbede "Aile, Cenâb-ı Hakkın lütfettiği eşsiz bir nimettir. Hayatta sahip olabileceğimiz en değerli hazinedir. Aile, temiz bir neslin devamını, güvenli bir toplumun inşasını sağlayan en kadim kurumdur. İnancımızın, karakterimizin ve hayat tarzımızın şekillendiği en değerli okuldur. Aile, Allah'ın rahmeti ile korunan, onun bahşettiği çocuklar ile gelişen ve güzelleşen sevgi, huzur ve güven ortamıdır" ifadelerine yer verildi.

İşte sosyal medyadan bazı paylaşımlar: