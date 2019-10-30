29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tahran'da kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve eşi Lale Örs tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Eski Meclis Başkanı Haddad Adil'in yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve İran'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Örs, konuşmasında, Türkiye'nin kuruluşundan bugüne dünyanın büyük ekonomik ve askeri güçlerinden birisi olmayı başardığını ve sadece kendi bölgesinde değil uluslararası düzeyde söz sahibi bir ülkeye dönüştüğünü ifade etti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çağdaşlaşma mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Örs, "Komşularıyla ve dostlarıyla her zaman iyi ilişkiler içinde olmayı kendisine şiar edinen Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de dostlarına güven düşmanlarına korku vermektedir." diye konuştu.

"Terörle mücadelemizin temel amacı bölgeye barış, huzur ve istikrar getirmektir"

Türkiye'nin, kendisini 40 yıldan bu yana tehdit eden terör belasına sınırları içinde ve dışında son darbeyi vurmak üzere 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı başlattığını hatırlatan aktaran Örs, şunları söyledi:

"On binlerce vatandaşımızın canına ve milyarlarca dolar maddi zarara yol açan terörle mücadelemizin temel amacı, bölgeye barış, huzur ve istikrar getirmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasını önlemektir."

Büyükelçi Örs, Türkiye ile İran'ın tarihi ve köklü bağlara sahip olduklarını ve her alandaki ilişkilere büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.

"Türkiye ile ilişkilerimiz çok özel ve stratejiktir"

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi de İran ve Türkiye'nin 500 kilometrelik ortak sınıra sahip iki ülke olarak 400 yıldır iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde barış içinde yaşadığını ifade etti.

Vaizi, "İki ülkenin tarihi, kültürel ve diğer alanlarda birçok ortak paydası vardır. İran ile Türkiye'nin birbirine yakın olmadığı herhangi bir konu yoktur. Bu ortak paydalar hem Türkiye hem de İran halkı büyük bir sermayedir." dedi.

İran'ın temel politikasının tüm komşularıyla yakın ve derin iş birliği yönünde olduğunu dile getiren Vaizi, "Türkiye ile ilişkilerimiz çok özel ve stratejiktir. Cumhurbaşkanları arasında yakın ve kardeşçe bir ilişki var, 6 yılda 12 görüşme gerçekleştirdiler. Gelecek hedefimiz de ekonomik ve ticari ilişkileri 30 milyar dolar hacme ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin güvenliği bizim için önemlidir"

Vaizi, uluslararası konularda iki ülkenin bakış açısının birbirine çok yakın olduğunu belirterek, "Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye'deki krizi barışçıl yollarla çözmek için ortaya koyduğu Astana süreci, başarılı bir modeldir. Bölgedeki şartlar ve teröristlerin varlığı Türkiye ve İran arasında sürekli olarak dikkate değer bir konu olarak ele alınmıştır. Türkiye'nin güvenliği bizim için önemlidir. Türkiye'nin sınır güvenliği bizim için önemli olmuştur ve iki ülkenin sürekli olarak müzakere ettiği önemli konuların arasında yer almıştır." görüşlerini aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bayram tebriklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına ileten Vaizi, İran tarihi, kültürü ve diline vakıf olan bir büyükelçi atadığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca teşekkür etti.