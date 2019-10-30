Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tahran'da kutlandı
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tahran'da kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tahran'da kutlandı

16 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve eşi Lale Örs tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Eski Meclis Başkanı Haddad Adil'in yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve İran'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Örs, konuşmasında, Türkiye'nin kuruluşundan bugüne dünyanın büyük ekonomik ve askeri güçlerinden birisi olmayı başardığını ve sadece kendi bölgesinde değil uluslararası düzeyde söz sahibi bir ülkeye dönüştüğünü ifade etti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çağdaşlaşma mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Örs, "Komşularıyla ve dostlarıyla her zaman iyi ilişkiler içinde olmayı kendisine şiar edinen Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de dostlarına güven düşmanlarına korku vermektedir." diye konuştu.

"Terörle mücadelemizin temel amacı bölgeye barış, huzur ve istikrar getirmektir"

Türkiye'nin, kendisini 40 yıldan bu yana tehdit eden terör belasına sınırları içinde ve dışında son darbeyi vurmak üzere 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı başlattığını hatırlatan aktaran Örs, şunları söyledi:

"On binlerce vatandaşımızın canına ve milyarlarca dolar maddi zarara yol açan terörle mücadelemizin temel amacı, bölgeye barış, huzur ve istikrar getirmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasını önlemektir."

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tahran'da kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Türkiye, Tahran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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