Cumhuriyet'in 99. yılında devlet erkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'de - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 99. yılında devlet erkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'de

29.10.2022 11:30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta kutlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıkmak için Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenleri yurt genelinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı.

PARTİ LİDERLERİ DE ORADA

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, kuvvet komutanları katılıyor. Aslanlı Yol'dan yürüyen devlet erkanı Anıtkabir'e geldi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardından saygı duruşuna geçilirken, İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak olan Cumhurbaşkanı, daha sonra Beştepe'de Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.

Cumhuriyet'in 99. yılı! Devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'de

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Cumhuriyet'in 99. yılını kutlamak için Ata'nın huzuruna koşan yüzlerce vatandaş ise Anıtkabir'in bahçesinde Türk bayrakları ile bekliyor.

Cumhuriyet'in 99. yılı! Devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'de

Ayrıntılar Geliyor...

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Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

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