Cumhuriyet'in 99. yılında devlet erkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'de

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenleri yurt genelinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı.

PARTİ LİDERLERİ DE ORADA

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, kuvvet komutanları katılıyor. Aslanlı Yol'dan yürüyen devlet erkanı Anıtkabir'e geldi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardından saygı duruşuna geçilirken, İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak olan Cumhurbaşkanı, daha sonra Beştepe'de Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Cumhuriyet'in 99. yılını kutlamak için Ata'nın huzuruna koşan yüzlerce vatandaş ise Anıtkabir'in bahçesinde Türk bayrakları ile bekliyor.

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