Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı
Son Dakika Spor 29 Ekim Cumhuriyet Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı

29 Ekim Cumhuriyet Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı

7 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı.


Paşa Bilardo Salonu'nda yapılan müsabakalarda sporcular 29 Ekim Cumhuriyet Kupası için mücadele etti. Oldukça heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda 1. Veysel Karamanlı, 2. Uğur Günay 3. Yusuf Karacaoğlan, 4. Mehmet Güney oldu.


Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. - KAYSERİ

29 Ekim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
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