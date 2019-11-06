Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Dart turnuvası tamamlandı
Son Dakika Spor 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Dart turnuvası tamamlandı

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Dart turnuvası tamamlandı

7 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kayseri Bocce Bowling Dart İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Dart turnuvası tamamlandı, System.String[]

Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ve Kayseri Bocce Bowling Dart İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.


2-3 Kasım 2019 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan müsabakalara Gençlerde 28 takımdan 112 sporcu, yıldızlarda ise 25 takımdan 100 sporcu olmak üzere toplamda 212 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.


SONUÇLAR


Yıldız Kızlar:


1. Zenger Güç Ortaokulu (B Takımı)


2. Hacı Hasan Efendi İ. H. O (A Takımı)


3. Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu (A Takımı)


4. Hacı Hasan Efendi İ. H. O (A Takımı)


Yıldız Erkekler:


1. Hacı Hasan Efendi İ. H. O (A Takımı)


2. Hacı Hasan Efendi İ. H. O (B Takımı)


3. Belsin İmam Hatip Ortaokulu


4. Şehit Yusuf Özmen Ortaokulu


Genç Kızlar:


1. Celal Bayar Anadolu Lisesi


2. Merkez M.T.A.L.


3. Hürriyet M.T.A.L.


4. Av. Ahmet Ulucan İ.H.L.


Genç Erkekler:


1. Selçuklu A.L.


2. Celal Bayar Anadolu Lisesi


3. 75. Yıl Cumhuriyet A.L. (A Takımı)


4. Ahmet Erdem M.T.A.L (B Takımı) - KAYSERİ

29 ekim cumhuriyet bayramı, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB'nin 29 Ekim ihalesinin en büyüğü, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı'nın kardeşine verildi İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı Cenk Tosun'dan Galatasaray yorumu: İnşallah Galatasaray başarılı olur!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:02:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Dart turnuvası tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]