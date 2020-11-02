31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası masa tenisi müsabakaları sona erdi.

31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası müsabakaları sona erdi. Sporcuların dereceye girmek için kıyasıya yarıştığı müsabakalarda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları büyük başarı elde etti.

Müsabakalarda Minik Kızlar Kategorisinde;

Hatice Ravza Gülce Üçüncü,

Almina Deniz Dördüncü olurken,

Minik Erkekler Kategorisinde;

Duran Bayram Üçüncü

Küçük Erkekler Kategorisinde;

Çınar Mutlu Üçüncü,

Baturalp Saratlı ise dördüncü oldu - KAYSERİ