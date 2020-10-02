Adana'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası başladı.
Büyükşehir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediye Spor Kulübü iş birliği ile Spor Park Tesisleri'nde düzenlenen turnuvaya, 50 grupta 200 sporcu katılıyor.
Grup karşılaşmalarından sonra finalistlerin ana tablo eleme usulüyle belirleneceği turnuva, 29 Ekim'de final müsabakalarıyla tamamlanacak.
Dereceye girenlere ödülleri 29 Ekim'de törenle verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:05 - Kaynak: AA
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