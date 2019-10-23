Son Dakika Haberleri: "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi açıldı
Son Dakika Güncel '29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol' Dijital Gösterim Merkezi açıldı

"29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi açıldı

1 saat önce

İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi açıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi açıldı.

İletişim Başkanlığı'nca Taksim Meydanı'nda açılan "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi'nde direnişin destanı yeniden yaşatılıyor.

600 metrekare kapalı alana sahip merkezdeki 4 ayrı bölüme yerleştirilen 300 metrekare led ekranlarda, "Direnişin Destanı", "Anadolu Kahramanları" ve "Cumhuriyet Sevinci" temalı videolar, dijital hologramlar, üç boyutlu görseller ve hikaye anlatımı eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor.

Merkez, 7 gün boyunca 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

"O anı yaşıyorsunuz"

"29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret eden Songül Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezi çok beğendiğini anlattı.

Vatandaşlara buraya uğramaları tavsiyesinde bulunan Yılmaz, "İnsanın içi çok tuhaf oluyor. Savaşı, o zamanları yaşıyorsunuz. Allah hepsine rahmet eylesin. Onların sayesinde bu ülkede geziyoruz. Onların sayesinde özgürlüğümüzü yaşıyoruz. Herkesin buraya gelmesini rica ediyorum. Ben tesadüfen uğradım. İyi ki de uğramışım gerçekten o anı yaşıyorsunuz." şeklinde konuştu.

29 Ekim, Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakatta dikkat çeken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı detayı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye hükümeti ile temas olacak mı?" sorusuna yanıt verdi Denizlispor'un eski başkanı Süleyman Urkay kulüp tesisini silahla bastı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 14:18:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]