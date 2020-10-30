29 Ekim'de Gaziantep kalesinde görkemli kutlama - Son Dakika

29 Ekim'de Gaziantep kalesinde görkemli kutlama

30.10.2020 10:29
29 Ekim'de Gaziantep kalesinde görkemli kutlama, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Gaziantep Kalesi'nde düzenlenen ses, ışık ve görüntü gösterisi izleyenleri büyüledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Gaziantep Kalesi'nde düzenlenen ses, ışık ve görüntü gösterisi izleyenleri büyüledi. Kurtuluş mücadelesi ve cumhuriyet coşkusu kalede bir kez daha yaşatıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde verilen kurtuluş mücadelesi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümü nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği işbirliğinde Gaziantep Kalesi'nde ses, ışık ve görüntü gösterisi yapıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edildiği, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, oda başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı gösteride kaleye kurtuluş mücadelesinden kareler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğrafları yansıtıldı. Türk Bayrağı görüntüsü ile kale süslenirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Programın sonunda protokol, kurulan sahneye geçerek Gazi şehirlilerle ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamaya dahil oldu.

Hep beraber istiklal marşı okundu

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, gösteri öncesi Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'nde marşlar çalarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu çocuklara taşıdı. Vatandaşların balkonlardan eşlik ettiği marşlar sonrasında hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

"Aldığımız ilham ve ışıkla yolumuza devam ediyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kalesi'nin şehirn sigesi olduğunu hatırlatarak, "97 yıl önce bugün TBMM toplandı, cumhuriyeti ilan etti. Gazi Meclis bir taraftan kurtuluş mücadelesi verirken bir taraftan da cumhuriyeti kurdu. Cumhuriyet, demokrasi, sosyal adalet, sosyal barış, fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirmektir. Cumhuriyet, her okula giden kız çocuğunun adı, sandığa gidenin aklıdır. Fırsat eşitliğidir cumhuriyet. Anadolu'nun evlatlarının vali, milletvekili, belediye başkanı olmasıdır cumhuriyet. Bu yüzden cumhuriyeti kuranlardan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün gazi meclisteki çalışma arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyetten aldığımız ilham ve ışıkla yolumuza devam ediyoruz. En iyi bunu da Gazi şehrin torunları bilir. 11 ay boyunca bu kalenin etrafında, Çınarlı'da, 'Cesedimi çiğnetmeden Antep'e girdirmem' diyen Şahinbey'in torunları, annesinin baş örtüsünü dokunulduğu zaman Fransız askerinin önüne geçip şehit olan Şehitkamil'in torunları, Karayılanlar bilir. Cumhuriyetinin demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti bilinciyle 'Yükselen Gaziantep' diyoruz. 15 Temmuz'da da yine Gazi Meclis görevini yerine getirmiştir. 97 yıl boyunca bütün darbelere, bütün olumsuzluklara rağmen cumhuriyet ilelebet yoluna devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır' demiştir. 'Cumhuriyeti biz kurduk, size emanet ediyoruz' deyip gençliğe emanet etmiştir. Rahat uyu atam. Gazi şehrin gençleri buradalar. 2023'e, cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlanıyoruz. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 'Şartlar değişse bile, zaman değişse bile vazifemiz hep aynı' diyoruz. Dünya'nın 10'uncu ekonomisi olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu zor coğrafyada çok çalışmak zorundayız. Bu coğrafya çok güçlü olmak zorundayız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ben şehr-i emin olarak arkadaşlarımla 2 milyon, gençler, aileler bize emanet diye gece gündüz çalışıyoruz. 2023 yılı hedeflerine en yakın şehir Gazi şehir" dedi.

"Cumhuriyet en önemli kazanımlardan biridir"

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen etkinlikler için teşekkür eden Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Cumhuriyet, Türk milleti, Türk tarihi açısından en önemli kazanımlarından biridir. Birçok kazanımımızı taçlandırandır demokratik cumhuriyetimiz. Bununla hepimiz övünüyor, övünmemizin ötesinde yüceltmek ve daha ileriye götürmek hepimizin görevi. Toplu iğne yapamayan bir ülkeden sadece bir şehrin, Gaziantep'te aylık 5 milyar lira ihracat yapan bir şehir olduk. Dünya'nın gelişmiş 20 ülkesinden bir tanesiyiz. Hedefimiz ilk ona girmek. Bunun içinde farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği ilkeleri yerine getireceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

29 Ekim'de Gaziantep kalesinde görkemli kutlama
29 Ekim'de Gaziantep kalesinde görkemli kutlama
29 Ekim'de Gaziantep kalesinde görkemli kutlama
29 Ekim'de Gaziantep kalesinde görkemli kutlama

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Kalesi, Gaziantep, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 29 Ekim'de Gaziantep kalesinde görkemli kutlama - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Starbucks'a koronavirüs darbesi: Net karı yüzde 51 düştü Dolar 8,34 ile rekor tazeledi Azerbaycan, 25 sivilin öldüğü Berde'nin intikamını alıyor: Sivilleri vuran 'Smerç' SİHA'larla imha edildi Ayakta yolcu taşırken yakalanan minibüs şoföründen polise; ''15 dakika önce ceza yedim, bu seferlik idare et" Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı
Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin ilk kez hakim karşısına çıktı Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin ilk kez hakim karşısına çıktı         
10:24
Jose Mourinho, mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşımla oyuncularına seslendi: Umarım herkes benim kadar üzgündür Jose Mourinho, mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşımla oyuncularına seslendi: Umarım herkes benim kadar üzgündür         
10:08
Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak         
09:29
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Uzman isim uyardı: Aspirin her koronavirüs hastası için uygun değil Uzman isim uyardı: Aspirin her koronavirüs hastası için uygun değil         
08:29
Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı         
07:35
Nice'te 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan İtalya'dan belge alarak Fransa'ya gelmiş Nice'te 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan İtalya'dan belge alarak Fransa'ya gelmiş         
01:57
Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak         
21:47
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 10:45:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 29 Ekim'de Gaziantep kalesinde görkemli kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei