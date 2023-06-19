29 Ekim'de Genel Af mı Çıkacak? AK Partili Vekil Açıkladı - Son Dakika
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29 Ekim'de Genel Af mı Çıkacak? AK Partili Vekil Açıkladı

29 Ekim'de Genel Af mı Çıkacak? AK Partili Vekil Açıkladı

19.06.2023 16:37

Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın genel af ilan edileceği iddiası sonrası AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, genel af değil ancak bir af çalışması olduğunu ve afın 29 Ekim 2023 tarihinde ilan edilebileceğini söyledi.

Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 29 Ekim'de genel af ilan edileceğini, affın siyasileri de kapsayacağını ve "eline silah almamış" ifadesinin konulacağını öne sürmüştü. Peki, Af ne zaman çıkacak? Genel af mı çıkacak af mı çıkacak?

AF NE ZAMAN ÇIKACAK?

Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 29 Ekim'de genel af ilan edileceği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Verdiği röportajda Doğan'ın iddiası sorulan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" ifadesini kullandı. AK Partili vekil, "Af, 29 Ekim 2023 tarihinde mi ilan edilecek?" sorusuna ise "Evet olabilir" yanıtını verdi.

GENEL AF MI ÇIKACAK AF MI ÇIKACAK?

Ensarioğlu, "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" dedi. 10Haber'e konuşan AK Partili vekil, "Af, Müslüm Doğan'ın belirttiği 29 Ekim 2023 tarihinde mi ilan edilecek?" sorusuna ise "Evet olabilir" yanıtını verdi.

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