29 Ekim'de Karesi'de her yerde Türk bayrağı dalgalanacak - Son Dakika

29 Ekim'de Karesi'de her yerde Türk bayrağı dalgalanacak

26.10.2020 16:44
29 Ekim'de Karesi'de her yerde Türk bayrağı dalgalanacak, System.String[]

Karesi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlara şanlı Türk Bayrağı hediye etti.

Karesi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlara şanlı Türk Bayrağı hediye etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü kapsamında Karesi Belediyesi tarafından vatandaşlarımıza şanlı Türk Bayrağının dağıtımı yapıldı. Çarşı bölgesi başta olmak üzere, semt pazarlarında ve evlerde dağıtımı yapılan Türk Bayraklarıyla vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına evlerinin balkon ve camlarından eşlik etmeye davet edildi. Atlı zabıta ekiplerinin eşliğinde yapılan Türk Bayrağı dağıtımına vatandaşlar ve esnaflar büyük ilgi gösterdi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bayram kutlamalarına vatandaşlarında balkon ve camlardan eşlik etmesi çağrısında bulundu. Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl geniş katılımlı kutlamaların yapılamayacağını söyleyen Başkan Orkan vatandaşları balkon ve camlarına şanlı Türk bayrağı asma çağrısında bulundu. Başkan Orkan, "İlkelerinden asla şaşmayacağımız, eşsiz bir miras olarak aldığımız ve çocuklarımıza emanet edeceğimiz Cumhuriyet'imizin 97. Yıldönümünü kutluyor; devrimleri ve dehası ile bize bu ufku açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet'in tesisi ve ilerlemesinde emeği bulunan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BALIKESİR

29 Ekim'de Karesi'de her yerde Türk bayrağı dalgalanacak
29 Ekim'de Karesi'de her yerde Türk bayrağı dalgalanacak
29 Ekim'de Karesi'de her yerde Türk bayrağı dalgalanacak
29 Ekim'de Karesi'de her yerde Türk bayrağı dalgalanacak
29 Ekim'de Karesi'de her yerde Türk bayrağı dalgalanacak
29 Ekim'de Karesi'de her yerde Türk bayrağı dalgalanacak
29 Ekim'de Karesi'de her yerde Türk bayrağı dalgalanacak

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 29 Ekim'de Karesi'de her yerde Türk bayrağı dalgalanacak - Son Dakika

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