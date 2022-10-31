"Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı" diyen TRT spikeri hakkında AK Parti'den ilk yorum geldi: Gereği yapıldı

TRT spikeri Deniz Demir'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili yaptığı kutlama mesajının yankıları devam ediyor. Bülten sonunda TRT ekranlarında Atatürk için, "Bizi ümmet olmaktan çıkardı" ifadelerini kullanan Demir'in tepkilerin ardından görevden alındığı iddia edildi. Konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmezken, AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşıma imza attı.

"PLANLANMIŞ BİR HAREKET"

Demir'in kutlama mesajının 'planlanmış bir hareket' olduğunu ileri süren Birinci, "Bir spiker kadının, bülten bitiminde, aşırı sözlerle, sözde Atatürkçü bir tavırla, mütedeyyin vatandaşlarımızı kışkırtıcı bir dil kullanarak, üstelik bunu telefonundan okuyarak paylaşması kanaatimce planlanmış bir harekettir. TRT'deki yönetimin, orada çalışan arkadaşlarımızın, nasıl bir özveri ile çalıştıklarına, milli hamlelerimizi takip için mesai mefhumu olmadan nasıl koşturduklarına şahidiz. Bu istisnai planlı hareket neticesi, tüm TRT kurumunu hedef almak adil olmaz" dedi.

"BU İLK OLMUYOR"

Bandırma Belediyesi AK Parti'li meclis üyesi Yusuf Ziya Çelikoğlu Birinci'nin paylaşımının altına yaptığı yorumda, "Yalnız bu TRT'de ilk olmuyor. Ne kadar vatanına düşman, bayrak düşmanı varsa TRT'nin kaymağını yiyor" diyerek Demir'i hedef aldı.

Mücahit Birinci

"GEREĞİ YAPILDI"

Birinci ise Çelikoğlu'na şu sözlerle yanıt verdi: "Canlı yayınlar kurum açısından çok risklidir. O veya bu sebeple, bu tür 'kamikaze' dalışları olabiliyor. Yayında spikerin ağzını kapatamazsın. Ancak sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı... Efendimizin ümmeti ile ilgili ahkam kesmek bunun haddi değildir. Planlı harekettir."