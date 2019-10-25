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29 Ekim Farkındalık Koşusu

37 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 27-29 Ekim tarihlerinde İstanbul'dan Ankara'ya 29 Ekim Farkındalık Koşusu düzenleyecek.

29 Ekim Farkındalık Koşusu, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, 27- 29 Ekim tarihlerinde İstanbul'dan Ankara'ya 29 Ekim Farkındalık Koşusu düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ki farklı engel gruplarından gençlerin katılacağı, 24 saat aralıksız sürdürülecek bayrak yarışı formatındaki 29 Ekim Farkındalık Koşusu, "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla 27 Ekim Pazar sabahı saat 10.30'da Taksim'den başlayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de saat 11.45'te sona erecek koşunun gerçekleştirileceği 6 kentte başta "engellilik" olmak üzere, "çevre duyarlılığı", "dayanışma", "gönüllülük", "birlik ve beraberlik" ile "gençlik ve cumhuriyet" temalı çeşitli programlar yapılacak.

29 Ekim, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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