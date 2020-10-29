29 Ekim, İzmir'de resmi törenle kutlandı - Son Dakika

İZMİR'de, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin katılımıyla kutlandı.

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle kutlandı. Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, üniversite rektörleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile birlikte tebrikleri kabul eden Vali Köşger, yaptığı konuşmada, "Türk milletinin kendi küllerinden yeniden doğuşu olan Kurtuluş Savaşımızın tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmasının ardından gazi Mustafa Kemal Atatürk, engin ileri görüşlülüğüyle muasır medeniyet yolunda büyük bir düşünce değişimini başlatmış, yeni kurulan devleti cumhuriyet ile taçlandırarak tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisini gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetimizin kurulmasıyla yapılan köklü değişiklikler ve inkılaplar Türk insanının ufkunu açmış, asıl gücünü ve karakterini ortaya çıkarmıştır. Bağımsızlık anlayışından ve kendi kültüründen asla taviz vermeden modern dünyanın sunduğu imkanlardan azami derece yararlanma yolunu açmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük, köklü bir devlet olarak dünya milletler dairesinin saygın üyeleri arasında yer almasını sağlamıştır. Bunun içindir ki; Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü olan Cumhuriyet bayramlarını her yıl coşkuyla kutluyoruz" dedi.

'BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMAMIZI SONSUZA KADAR SÜRDÜRMELİYİZ'"Bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek vatan yapan değerlere sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz" diyen Vali Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü: "Demokrasi ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sonsuza kadar sürdürmeliyiz. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılar birçok alanda olduğu gibi, bu yılki Cumhuriyet Bayramı'nı da buruk bir şekilde kutlamamıza neden olmaktadır. Böyle zamanlarda kenetlenmemiz, güç birliği yapmamız ve moralimizi yüksek tutmamız bizi her daim güçlü kılacak ve mücadele gücümüzü daha da arttıracaktır. Uzmanlarca belirlenen tedbirlere uyma derecemiz, salgına karşı mücadele başarımızı da belirlemektedir. İstisnasız tüm vatandaşlarımızın bu tedbirlere uymasını rica ediyorum" dedi.'BU MİLLET 100 YIL ÖNCEKİ GİBİ DEĞİLDİR'

Uluslararası arenada Türk milletini yakından ilgilendiren hadiseler yaşandığını belirten Vali Köşger, "Gerek tarihimizde gerekse yakın geçmişte yaşanan bazı önemli hadiseleri iyi tahlil etmemiz, geleceğimizi şekillendirmemizde bizlere önemli katkılar sağlayacaktır. Bölgemizde yaşananları incelerken konuyu milletimizin son 100- 150 yıllık tarihinde yaşadıklarından bağımsız ele alamayız. Bugün başımıza musallat olan piyonları kullanan şer odaklarını daha iyi tanımak için tarihimize, tarihi olaylara kendi perspektifimizden mili bir şuur ile bakmamızın yeterli olacağına inanıyorum. Son yıllarda ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri alanlarda sağlanan başarı, şer odaklarını rahatsız etmektedir. Bu şer odakları şunu çok iyi bilmektedirler ki; bu millet artık 100 yıl önceki gibi değildir. Ülkemiz askeri, sosyal, ekonomik, siyasal ve diplomasi başta olmak üzere birçok alanda her zamankinden daha da güçlüdür. Aziz milletimiz, tarihimizin gurur dolu sayfalarına yenilerini eklemeye devam etmektedir" diye konuştu.