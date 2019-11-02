29 Ekim kutlamaları Cumhuriyet Balosu ile sürüyor

Uğur Okulları Bornova Kampüsü öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı düzenleyecekleri Cumhuriyet Balosu ile kutlamayı sürdürüyor.



Cumhuriyetimizin 96. yılı Uğur Okullarının tüm kampüslerinde coşkulu kutlamalara ev sahipliği yaptı. Uğur Okulları Bornova Kampüsü öğrencileri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını özel bir gösteri ile kutlamaya devam ediyor. Bornova Kampüsü'nün yoğun çalışmalar sonucunda seyirci ile buluşturacağı "Cumhuriyet Balosu ve Vals Programı" izleyicileri Cumhuriyet yıllarına götürerek Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğündeki Milli Mücadele ruhunu yaşatabilmeyi hedefliyor.



Piyano dinletileri, "Atatürk" temalı resim sergisi, kokteyl ve Cumhuriyet Dönemi Baloları Sunumu ile başlayacak olan programda, 90 Uğurlu öğrenciden oluşan Vals ekibi de gösteri yapacak. Ayrıca profesyonel makyaj teknikleri ile Mustafa Kemal Atatürk canlandırılacak, vals gösterisi ve zeybek gösterileri sergilenecek. Uğurlu öğrencilerin, Atatürk'ün "Fikirler ve devrimler sanat ile yayılır" sözünden hareketle hayata geçirdiği bu gösteri 04 Kasım Pazartesi günü saat 19.30'da Bornova Kampüsü'nde izleyicilerle buluşacak. Tüm İzmirlilerin davetli olduğu gösteriden elde edilecek gelir ise 20 Ağustos 2019 tarihinde İzmir'de gerçekleşen orman yangınının telafisi için Tema Vakfı'na bağışlanacak. - İZMİR