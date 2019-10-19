Son Dakika Haberleri: 29 Ekim kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Son Dakika Güncel 29 Ekim kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

29 Ekim kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

2 saat önce

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" kutlamaları nedeniyle Fatih'teki bazı yollar 20 Ekim Pazar ve 29 Ekim Salı günü saat 07.00'dan 14.00'a kadar araç trafiğine kapatılacak.

29 Ekim kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak, System.String[]

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" kutlamaları nedeniyle Fatih'teki bazı yollar 20 Ekim Pazar ve 29 Ekim Salı günü saat 07.00'dan 14.00'a kadar araç trafiğine kapatılacak.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Fatih'te gerçekleştirilecek olan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda 20 Ekim Pazar günü genel prova töreni ve 29 Ekim Salı günü kutlama töreninde saat 07.00'dan 14.00'a kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergah ise şöyle;


Trafiğine Kapatılacak Yollar;


Adnan menderes bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Sofular caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından ( Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş, Adnan Menderes Bulvarına (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.


Kapatılan yollara alternatif güzergahlar ise;


Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi olarak açıklandı. - İSTANBUL

29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
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