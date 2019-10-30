Son Dakika Haberleri: 29 Ekim kutlamalarına 'gardiyanların' gösterisi damga vurdu
Son Dakika Genel 29 Ekim kutlamalarına 'gardiyanların' gösterisi damga vurdu

29 Ekim kutlamalarına 'gardiyanların' gösterisi damga vurdu

1 saat önce

29 Ekim kutlamalarına 'gardiyanların' gösterisi damga vurdu Gardiyanların resmi kıyafetleri ile sunduğu halay ve Kafkas dansları gösterisi büyük ilgi gördü Gardiyanlar halay ve Kafkas dansları gösterileri ile göz doldurduDENİZLİ - Denizli'de gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet...

29 Ekim kutlamalarına 'gardiyanların' gösterisi damga vurdu

Gardiyanların resmi kıyafetleri ile sunduğu halay ve Kafkas dansları gösterisi büyük ilgi gördü

Gardiyanlar halay ve Kafkas dansları gösterileri ile göz doldurdu

DENİZLİ - Denizli'de gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bir birinden renkli görüntüler ortaya çıkarken, cezaevi gardiyanlarının sunduğu halk oyunları gösterisi kutlamalara damga vurdu. Gardiyanların aylarca hazırlanıp yaptığı gösteride halay performansları göz doldurdu.

Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku içerisinde kutlandı. Öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının hazırladığı gösteriler katılımcılara seyir zevki yüksek bir tören izleme şansı sundu. Kutlamalarda Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nde görevli gardiyanlarının hazırladığı 'Türk Halk Oyunları Gösterisi' adeta etkinliklere damga vurdu. Gardiyanlar resmi kıyafetler ile halay gösterisi ve Kafkas dansları gösterisi sundu. Gardiyanlar sergiledikleri performansları ile göz doldurdu. Kadın ve erkek gardiyanların sunduğu gösteri katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

29 Ekim kutlamalarına 'gardiyanların' gösterisi damga vurdu

29 ekim cumhuriyet bayramı, Denizli, 29 Ekim, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:14 Kaynak: İHA
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