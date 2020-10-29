29 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

Milli güreşçi Ümmühan Duran, serada domates toplayıp, lastik tekerlek ve kasalarla şampiyonalara hazırlanıyor
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UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU20.55 SİVASSPOR - Maccabi Tel-Aviv20.55 Karabağ - Villarreal
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.14.00 Fransız futbolcu Valentin Rosier basın toplantısında konuşacak.
GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE11: 30 Sarı-lacivertli ekip, Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.13: 30 Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
TAHKİM KURULU VE PFDK Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.
MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİGLigde haftanın maçları oynanacak.
BASKETBOLTHY EuroLeague22.05 Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko
AVRUPA'DAN FUTBOLUEFA Avrupa Ligi20.55 AEK - Leicester (Çağlar Söyüncü*, Cengiz Ünder)20.55 Zorya - Sporting Braga20.55 Milan - Sparta Prag (Hakan Çalhanoğlu)20.55 Lille - Celtic ( Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz)20.55 LASK Linz - Ludogorets20.55 Antwerp - Tottenham20.55 CSKA Moskova - Dinamo Zagreb20.55 Feyenoord - Wolfsberger (Orkun Kökçü)20.55 Kızılyıldız - Slovan Liberec20.55 Gent - Hoffenheim23.00 Roma - CSKA Sofya23.00 Cluj - Young Boys23.00 Arsenal - Dundalk23.00 Molde - Rapid Wien23.00 Slavia Prag - Bayer Leverkusen23.00 Nice - H Be'er Sheva23.00 Benfica - Standard Liege23.00 Rangers - Lech23.00 Granada - PAOK23.00 Omonia - PSV Eindhoven23.00 AZ Alkmaar - Rijeka
23.00 Real Sociedad - Napoli
- Kaynak: DHA
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