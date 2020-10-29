29 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika

29 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

29.10.2020 09:30
29 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

Milli güreşçi Ümmühan Duran, serada domates toplayıp, lastik tekerlek ve kasalarla şampiyonalara hazırlanıyor 71 yaşındaki sporcu, 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdıHayrettin Sönmez: Cumhuriyet'in kuruluşuna atfen olsun dedik ve Allah mahcup etmediSait Babaoğlu: Bu rekorla...

Milli güreşçi Ümmühan Duran, serada domates toplayıp, lastik tekerlek ve kasalarla şampiyonalara hazırlanıyor

71 yaşındaki sporcu, 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdı

Hayrettin Sönmez: Cumhuriyet'in kuruluşuna atfen olsun dedik ve Allah mahcup etmedi

Sait Babaoğlu: Bu rekorla Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya başladık Namık Ekin: Gençlerimiz için örnek bir kişi

UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU20.55 SİVASSPOR - Maccabi Tel-Aviv20.55 Karabağ - Villarreal

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.14.00 Fransız futbolcu Valentin Rosier basın toplantısında konuşacak.

GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE11: 30 Sarı-lacivertli ekip, Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.13: 30 Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

TAHKİM KURULU VE PFDK Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİGLigde haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOLTHY EuroLeague22.05 Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko

AVRUPA'DAN FUTBOLUEFA Avrupa Ligi20.55 AEK - Leicester (Çağlar Söyüncü*, Cengiz Ünder)20.55 Zorya - Sporting Braga20.55 Milan - Sparta Prag (Hakan Çalhanoğlu)20.55 Lille - Celtic ( Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz)20.55 LASK Linz - Ludogorets20.55 Antwerp - Tottenham20.55 CSKA Moskova - Dinamo Zagreb20.55 Feyenoord - Wolfsberger (Orkun Kökçü)20.55 Kızılyıldız - Slovan Liberec20.55 Gent - Hoffenheim23.00 Roma - CSKA Sofya23.00 Cluj - Young Boys23.00 Arsenal - Dundalk23.00 Molde - Rapid Wien23.00 Slavia Prag - Bayer Leverkusen23.00 Nice - H Be'er Sheva23.00 Benfica - Standard Liege23.00 Rangers - Lech23.00 Granada - PAOK23.00 Omonia - PSV Eindhoven23.00 AZ Alkmaar - Rijeka

23.00 Real Sociedad - Napoli


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 29 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

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