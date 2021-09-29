29 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı

29 Eylül 2021 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Dizi 02:50 Seksenler 04:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 05:45 Tövbeler Olsun 08:50 Kalk Gidelim 12:25 Benim Adım Melek 15:55 Seksenler 19:00 Ana Haber 20:00 Dünya Hali 21:30 Kaçış Yok 23:55 Dizi

TV, Son Dakika Kaynak: InterSinema.com Son Dakika › TV › 29 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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