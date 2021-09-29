29 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

29 Eylül 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 02:00 Futbol Gecesi 04:30 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Manisa Futbol Kulübü 08:40 Süper Lig Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Spor Sabahı 10:00 Spor Bülteni 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 Avrupa Stüdyosu 12:25 Spor Kitaplığı 12:30 Spor Bülteni 13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altınordu 15:30 Spor Bülteni 15:55 Menemenspor A.Ş. - Eyüpspor 16:45 % 100 Futbol Devre Arası 17:00 Menemenspor A.Ş. - Eyüpspor 18:00 % 100 Futbol 18:55 Bursaspor - MKE Ankaragücü 19:45 % 100 Futbol Devre Arası 20:00 Bursaspor - MKE Ankaragücü 21:00 % 100 Futbol 22:00 Teknik Analiz 23:00 Futbol Gecesi

TV, Son Dakika Kaynak: InterSinema.com Son Dakika › TV › 29 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

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