29 farklı üniversiteden 4 bin 820 öğrenci katılıyor - Son Dakika

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz sağlık alanı ile ilgili önemli akademik birimleri bünyesinde bulunduruyor. Sağlık temalı bir yükseköğretim kurumu olan üniversitemiz sahip olduğu bu potansiyeli Türk Yükseköğretim Sistemi içerisinde yer alan güzide kurumlarımızın öğrencileriyle de paylaşıyor. Ülkemiz, dünyada ki kamuya ait en büyük 112 Acil Sağlık Hizmetleri organizasyonuna sahip, üstelik bu hizmet devletimiz tarafından vatandaşımıza tamamen ücretsiz sunuluyor. Böyle büyük bir hizmet alanına yönelik akademik çalışmalara üniversitemiz büyük önem veriyor. Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz ile EGESEM güzel bir iş birliği yaparak, ülkemizin farklı yükseköğretim kurumlarından 4 bin 820 öğrenciye Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve Aritmi Yönetimi Sertifikasyon Eğitimi verdi. Ege Üniversitesi olarak yapacak olduğumuz bilimsel çalışmalar ve projeler ile hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanına yönelik katkılarımız bundan sonra da devam edecek" dedi.

Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi, "Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri son yıllarda tıbbın en hızlı büyüyen ve en fazla ilgi gören alanlarından biridir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde sunulan hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, hastalık veya yaralanmaya bağlı olarak acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan bireye, yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın, acil sağlık hizmetinin hastane dışında ulaştırılmasıdır. Doğrudan yaşam kurtarma hedefiyle sunulan hastane öncesi acil hizmetlerinin kapsamına hayat kurtarıcı tıbbi müdahaleler, hastanın sağlık durumunun kötüleşmesine engel olacak uygulamalar ve hastanın ileri tıbbi tedavi ve bakım için güvenli bir şekilde uygun sağlık kuruluşuna naklinin sağlanması girmektedir" dedi.

"Sağlık temalı bir üniversiteyiz"

Doç. Dr. Ali Ekşi, "Sağlık temalı bir üniversite olan Ege Üniversitesi sağlık ile ilgili birçok konuda yapmış olduğu önemli çalışmalarla birlikte, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine özgü bilimsel bilgi üretimi ve sektörde olgunlaşan bilgi birikiminin akademiye aktarılması ile ilgili çok önemli projeler ve bilimsel çalışmalar sürdürmektedir. 2019 yılında ülkemizin hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili ilk lisansüstü eğitim programı Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde kurulmuştur. Yine 2020 yılında Ege Üniversitesi akademisyenleri tarafından hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında ilk defa bir araştırma grubu oluşturulmuştur. Bu araştırma grubu bünyesinde alana yönelik çok önemli bilimsel araştırmalar, patent çalışmaları ve projeler üniversitemiz ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle sürdürülmektedir" diye konuştu.

"66 yıldır önemli bir misyon üstleniyor"

Ege Üniversitesinin Ülkemizin en köklü üniversitelerinden birisi olduğunu belirtenDoç. Dr. Ali Ekşi, "Ege Üniversitesi 66 yıllık deneyimi ile yaptığı bilimsel ve akademik çalışmalarla birlikte, ürettiği ve geliştirdiği bilimsel bilgi ve deneyimin paylaşılması ile bilimsel bilginin yaygınlaşmasını önemli bir misyon olarak görmektedir. Bu kapsamda Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi aracılığı ile düzenlenen çevrimiçi 'Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve Aritmi Yönetimi Sertifikasyon Eğitimine" Ülkemizde ki 29 farklı Üniversiteden toplamda 4820 öğrenci katılmaktadır" dedi.

EGESEM Müdürü Doç. Dr. Arife Karadağise "Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri, kıdemli üniversitelerle eşleştirerek; gelişmiş üniversitelerin altyapısını, yetişmiş akademik kadrosunu ve birikimini genç üniversitelerle paylaştığı YÖK Anadolu Projesinde üniversitemiz, Bitlis Eren ve Iğdır üniversiteleriyle eşleşti. EGESEM olarak üniversitemizin potansiyelini hem proje kapsamsında eşleştiğimiz üniversitelerin öğrencileriyle hem de diğer genç üniversitelerin öğrencileriyle paylaşmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim" dedi.