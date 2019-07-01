Son Dakika Haberleri: 29. GAPSHOES Kış Fuarı'na doğru
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29. GAPSHOES Kış Fuarı'na doğru

42 dakika önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası ve Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonunun destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen 29. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı, 3 Temmuz Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.

29. GAPSHOES Kış Fuarı'na doğru, System.String[]
Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası ve Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonunun destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen 29. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı, 3 Temmuz Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.
Alınan bilgiye göre, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 11 bin 750 metrekare alanda gerçekleştirilecek fuarda, Gaziantep, Adana, Bursa, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun, Şanlıurfa, Suriye, Irak ve Sudan'dan 150 firma ile 400 marka ürünlerini sergileyecek.
Fuarda erkek, kadın, çocuk, spor, iş ve askeri ayakkabılar ile terlik, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler gibi ürün grupları yer alacak.
Orta Doğu, Afrika ve Türk cumhuriyetlerinden profesyonel heyetleri de ağırlayacak fuarı, yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Fuar 4 gün boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:24 Kaynak: AA
gaziantep, türkiye, gso, gap, Ekonomi
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