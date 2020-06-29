29 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

29 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

29 Haziran 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Maç Sonu

03:15 Süper Lig Maç Sonu

04:00 beIN Manşet

04:45 Maç Saati

05:45 Z Raporu

05:45 Maç Saati

06:00 beIN Manşet

06:15 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:15 Maç Saati

09:30 Süper Lig Maç Sonu

09:30 Süper Lig Kısa Özet

10:00 Süper Lig Kısa Özet

10:30 Süper Lig Maç Sonu

10:45 Z Raporu

12:30 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

13:45 Maç Saati

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Süper Lig Kısa Özet

15:30 Maç Saati

15:30 Süper Lig Maç Sonu

16:00 Taraftar

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

18:30 DG Sivasspor - HK Kayserispor

19:00 Taraftar

19:15 Devre Arası

19:30 DG Sivasspor - HK Kayserispor

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:30 Süper Lig Maç Önü

21:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

21:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

21:45 Devre Arası

22:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

22:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

22:00 Maç Saati

23:00 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

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Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 29 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

00:07 Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 11:20 Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
00:23
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
00:06
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
00:01
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
23:50
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
23:25
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
23:22
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
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