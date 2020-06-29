29 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Badem Şekeri 3
02:00 Her Yerde Sen
04:30 Kadın
05:00 Kadın
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Şevkat Yerimdar
12:45 Şevkat Yerimdar
13:00 Yaparsın Aşkım
16:15 Bay Yanlış
16:15 Familya
19:00 FOX Ana Haber
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Nereden Çıktı Bu Velet
20:00 Bay Yanlış
21:45 Badem Şekeri 3
23:30 Nereden Çıktı Bu Velet
23:45 Çalgı Çengi