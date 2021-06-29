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29 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

29 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı

29.06.2021 06:42
29 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

29 Haziran 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Kupa Gecesi

02:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması

03:40 Kupa Gecesi

05:40 UEFA Euro 2020 Özetler

06:05 FIFA Magazin

06:30 UEFA Euro 2020 Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 UEFA Euro 2020 Özetler

09:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 UEFA Euro 2020 Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

17:00 Spor Merkezi

18:00 Kupa Günlüğü

19:00 Fransa - İsviçre

20:45 UEFA Euro 2020 Özetler

22:00 İngiltere - Almanya

23:45 UEFA Euro 2020 Özetler

29 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı

Euro 2020, Futbol, UEFA, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 29 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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