Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
02:45 Spor Atlası
02:55 Spor Takvimi
03:00 Türkiye - İtalya
04:45 Özel Dosya
05:00 Spor Artı
06:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:55 Spor Takvimi
14:00 TBMM-TV
17:55 İngiltere - İtalya
20:00 Spor Merkezi
21:55 Portekiz - Türkiye
Son Dakika › TV › 29 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika