Son Dakika Haberleri: 29 Haziran Cumartesi DHA SPOR Gündemi
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29 Haziran Cumartesi DHA SPOR Gündemi

51 dakika önce

(Özel) Muhsin Ertuğral: Trezeguet, Onyekuru'nun boşluğunu dolduramaz"Afrika Uluslar Kupası'nda hava şartları futbolu etkiliyor""Kamerun bir adım önde""Feghouli şu ana kadar turnuvanın yıldızı""Benzia ve Slimani takım oyununda sıkıntı""Galatasaray önümüzdeki sene favori"ŞÜKRÜ BİRAND CENAZE-14.

29 Haziran Cumartesi DHA SPOR Gündemi, System.String[]

(Özel) Muhsin Ertuğral: Trezeguet, Onyekuru'nun boşluğunu dolduramaz
"Afrika Uluslar Kupası'nda hava şartları futbolu etkiliyor"
"Kamerun bir adım önde"
"Feghouli şu ana kadar turnuvanın yıldızı"
"Benzia ve Slimani takım oyununda sıkıntı"
"Galatasaray önümüzdeki sene favori"
ŞÜKRÜ BİRAND CENAZE
-14.30 Hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi Şükrü Birand (75) için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören yapılacak. Birand'ın naaşı Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
KADINLAR DÜNYA KUPASI
Çeyrek Final
16.00 İtalya-Hollanda
19.30 Almanya-İsveç
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
Grup Aşaması
17.30 Moritanya-Angola
20.00 Kamerun- Gana (Carlos Kameni,Jean Armel Kana-Biyik, Lumor Agbenyenu, Joseph Attamah, Andre Ayew, Caleb Ekuban, Asamoah Gyan)
23.00 Benin- Gine Bissau (Fabien Farnolle, Stephane Sessegnon)
COPA AMERICA
-Çeyrek Final
02.00 Kolombiya-Şili
22.00 Uruguay-Peru


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:37 Kaynak: DHA
Afrika, Şükrü Birand, Kamerun, Spor
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