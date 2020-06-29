29 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

KasımpaşaBEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek, yarın Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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