29 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika

29 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

KasımpaşaBEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek, yarın Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Kasımpaşa

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek, yarın Hes Kablo Kayseri spor maçının hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takım izin yapacak, Göztepe karşılaşmasının çalışmalarına yarın start verecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, yapacağı idmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI

11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum milletvekilleri ile il ve ilçe belediye başkanlarını kabul edecek. Kabulde Çorum'da yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.


Kayserispor, Hes Kablo, Kasımpaşa, Çorum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 29 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:59 Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak 14:47 Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 09:22 Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 20:34 Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
15:21
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
15:16
Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
15:09
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
15:00
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
14:59
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
14:53
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
14:53
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
14:48
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
14:47
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
14:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 15:34:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 29 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]