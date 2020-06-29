29 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

Kasımpaşa
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek, yarın Hes Kablo Kayseri spor maçının hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇESarı-lacivertli takım izin yapacak, Göztepe karşılaşmasının çalışmalarına yarın start verecek.
TRABZONSPORBordo-mavililer, yapacağı idmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI
11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum milletvekilleri ile il ve ilçe belediye başkanlarını kabul edecek. Kabulde Çorum'da yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.