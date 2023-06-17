29 il için alarm verildi! Hafta sonu planı yapan İstanbullulara dikkat - Son Dakika
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29 il için alarm verildi! Hafta sonu planı yapan İstanbullulara dikkat

17.06.2023 09:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 29 ile sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul ve Ankara Valiliği'nden şiddetli yağış uyarıları yapılırken, her iki il için de vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Öte yandan gece saatlerinde gece saatlerinde yağışın etkili olmaya başlandığı İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Türkiye, Haziran ayında sağanak yağışlarla boğuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara, Antalya, Samsun ve İzmir gibi büyükşehirler, yağmurlu havalarda zorlu bir sınav verirken, cadde ve sokaklar göle dönmüştü. Bugün için ise Ankara ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe yeni uyarılar yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 29 il için sarı kodlu uyarı geçti.

19 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son raporda 17 Haziran Cumartesi günü için sarı kod uyarı verilen iller şu şekilde; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce.

29 il için alarm verildi! Hafta sonu planı yapan İstanbullulara dikkat

İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu gece ve yarın sağanak yağış beklendiği, tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Valiliğin paylaşımında, "Yapılan son meteorojik değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden sonra, cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz." denildi.

29 il için alarm verildi! Hafta sonu planı yapan İstanbullulara dikkat

ANKARA'DA ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Ankara Valiliği'nden yapılan paylaşımda ise, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, cumartesi öğle saatlerinden sonra ilimiz merkez ilçeleri ile kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

İstanbul'da gece saatlerinde beklenen yağış öncesi çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İstanbul Boğazı, Adalar ve sahil kesimi başta olmak üzere, şehrin birçok noktasında gök gürültüsü ve şimşekler etkili oldu.

29 il için alarm verildi! Hafta sonu planı yapan İstanbullulara dikkat
29 il için alarm verildi! Hafta sonu planı yapan İstanbullulara dikkat
29 il için alarm verildi! Hafta sonu planı yapan İstanbullulara dikkat


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Sağanak Yağmur, Güncel, Son Dakika

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