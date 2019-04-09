29 İlde Fetö Operasyonu: 80 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
1 saat önce
KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri
içindeki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için bu sabah 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonların sürdüğü belirtildi. Konya
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi ve polisin yaptığı araştırma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin kimlikleri belirlendi. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mensuplarına 'Molla, genel müdür
, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mensubu' gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptığı belirlenen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine bugün Konya merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi. - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:39 Kaynak: DHA
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