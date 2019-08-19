29 ilde operasyon: 418 kişi gözaltına alındı
1 saat önce
Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır
, Mardin
ve Van
başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:14
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