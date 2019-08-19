Son Dakika Haberleri: 29 ilde operasyon: 418 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Ekonomi Haber

29 ilde operasyon: 418 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.

29 ilde operasyon: 418 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır, Mardin, Van, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerine ikinci kez kayyum atanan Ahmet Türk: Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir
HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına İmamoğlu'ndan tepki: Kabul edilemez 16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin detayları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:41:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 29 ilde operasyon: 418 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]