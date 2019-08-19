Son Dakika Haberleri: 29 ilde PKK/KCK operasyonu
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29 ilde PKK/KCK operasyonu

1 saat önce

Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.

29 ilde PKK/KCK operasyonu, System.String[]
Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütü üyesi 418 şüphelinin gözaltına alındığı ve operasyonların devam ettiği belirtildi.
Diyarbakır, Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:08 Kaynak: AA
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