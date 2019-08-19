29 ilde terör örgütü PKK operasyonu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Burhan Kuzu adli açılışa katılmayı reddeden barolara sert çıktı: FETÖ ve PKK tarafından yönlendiriliyorlar

Yerine ikinci kez kayyum atanan Ahmet Türk: Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir