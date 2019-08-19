Son Dakika Haberleri: 29 ilde terör örgütü PKK operasyonu
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29 ilde terör örgütü PKK operasyonu

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı operasyonlarla ilgili şu açıklamaları yaptı : Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

29 ilde terör örgütü PKK operasyonu, System.String[]
İçişleri Bakanlığı operasyonlarla ilgili şu açıklamaları yaptı : Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalamaya dönük operasyonlar devam etmektedir.
(İHA)
İçişleri Bakanlığı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:10 Kaynak: İHA
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