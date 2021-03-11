29 ıslak kıyafete 918 gram metamfetamin maddesi emzirildiği ortay çıktı - Son Dakika

Denizli'nin Çardak ilçesinde1 kilo 584 gram uyuşturucu maddesi çıkan yabancı uyruklu şüphelinin valizinde ıslak halde 29 kıyafet bulunmuştu. Bunuz üzerine laboratuvara gönderilerek incelenen kıyafetlerin üzerine 918 gram metamfetamin emzirildiği ortaya çıktı.

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Çardak Havaalanında gelen istihbarı bilgi üzerine harekete geçildi. İran'ın başkenti Tahran'dan Denizli'ye gelen İran uyruklu 30 yaşındaki M.G. isimli şüpheli durduruldu. Şüpheliye ait valiz narkotik ekipleri ve narkotik köpeği "Yappa" tarafından arandı. Şüphelinin valizi X-ray cihazı ile de kontrol edildi. Operasyon neticesinde, şüphelinin valizinde bulunan yorgan elyafı içerisinde gizlenmiş halde 7 metal plakadan oluşan 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valizden çıkarılan 29 kıyafete ise uyuşturucu emdirildiği ve miktarının ise belirlenmesi için Gümrük Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Laboratuvarda yapılan incelemeler ve test sonucu ıslak kıyafetlere 918 gram metamfetamin emdirildiği ortaya çıktı. - DENİZLİ