29. Kalite Kongresi, 17-18 Kasım'da çevrim içi düzenlenecek - Son Dakika

29. Kalite Kongresi, 17-18 Kasım'da çevrim içi düzenlenecek

11.11.2020 12:23
29. Kalite Kongresi, 17-18 Kasım'da çevrim içi düzenlenecek, System.String[]

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenecek olan Kalite Kongresi, 17-18 Kasım'da "Yeni Yönler Yeni Ufuklar" başlığıyla ilk kez çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenecek olan Kalite Kongresi, 17-18 Kasım'da "Yeni Yönler Yeni Ufuklar" başlığıyla ilk kez çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

KalDer'den yapılan açıklamaya göre, kongreye, iş, bilim, akademi ve sanat dünyasının önde gelen temsilcileri katılacak.

Kongrede, tüm dünyayı etkileyen değişimin ardından ortaya çıkan küresel fırsatlar, günlük hayattan çalışma süreçlerine kadar birçok alanda oluşan farklı paradigmaların dayattığı yeni şartlar ve bunların Türkiye'ye getirdiği jeo-ekonomik avantajlar tartışılacak.

"Yeni Yönler Yeni Ufuklar" temasıyla düzenlenecek 29. Kalite Kongresi kapsamında 3 özel oturum gerçekleştirilecek. 80'e yakın konuşmacının yer alacağı kongrede, 18 paralel oturum ve uydu etkinlikler, online network organizasyonları da düzenlenecek.

Kongrenin açılış konuşmalarını KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski tarafından yapılacak.

Otokoç Otomotiv sponsorluğunda düzenlenen özel oturumda, Massachusetts Institute of Technology Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

İstanbul doğumlu olan, dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Acemoğlu, "Pandemi Sonrasında Dünya: Ekonomi" başlıklı oturumda, pandemi dönemi ile sonrasında Türkiye'yi etkileyecek küresel ekonomik dönüşüm ve eğilimleri içeren konulara değinecek.

Özel oturumun bir diğer konuğu ise Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Üst Yöneticisi (CEO) Sandra Ojiambo olacak. Ojiambo, pandemi döneminde BM yaklaşımı olarak uluslararası dayanışma ve politikalarını ele alacak.

Avrupa'nın en büyük paylaşım platformlarından olan kongrenin ilk günü "Türkiye-AB İlişkileri", "Brexit Süreci", "Standartlar ve Kriz Anlarında Dayanıklılık" başlıklı oturumlarla devam edecek. Kongrede daha sonra ise "Türkiye- İngiltere İlişkileri", "Türkiye- Afrika İlişkileri", "Türkiye ve Sürdürülebilirlik", "Türkiye-ABD İlişkileri", "Çok Taraflılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" ve "Yeni EFQM Modeli" konuları ele alınacak.

Türkiye Mükemmellik Ödülleri de sahiplerini bulacak

29. Kalite Kongresi'nin ikinci günü ise "Pandemi ve Kriz Zamanlarında Sorumlu Liderlik", "Türkiye'de Yeşil Ekonominin Gelişimi" ve "Kriz Zamanlarında Bilimsel Temelli Üretim ve Verimlilik" konularının ele alınacağı oturumlarla başlayacak.

"Türkiye'de Bilgi Ekonomisinin Gelişimi", "Türkiye Enerji Sektöründe Gelişmeler", "Pandemi Döneminde İnovasyon ve Endüstri 4.0" konularının gündem maddesi olarak ele alınacağı kongrede, "Tekno-Gelecek ve Türkiye", "Pandemi Döneminde Türkiye Sağlık Sektörü" ve "EFQM Modelinin Uygulanması" başlıklı oturumlar da düzenlenecek. Ayrıca, kongrenin ikinci gününde Türkiye'nin en prestijli ödülleri arasında yer alan Türkiye Mükemmellik Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Dijital sergi düzenlenecek

Öte yandan, kongre boyunca "Kurumsal Mükemmellik ve Yönetim Sistemleri Sergisi" düzenlenecek.

Dijital sergi, katılımcıların ziyaretine açık olacak. Sergide katılımcılar sanal olarak stantları ziyaret edebilecek ve stant yetkilileriyle yazılı ve görüntülü görüşebilecek.

Türkiye Kalite Derneği, Kalite Derneği, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 29. Kalite Kongresi, 17-18 Kasım'da çevrim içi düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi


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