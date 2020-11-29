29 Kasım 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Alev Alev

00:15 Arıza

02:45 Ramo

02:45 Çukur

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

05:15 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Türk Malı

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Ramo

13:00 Alev Alev

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

20:00 Arıza