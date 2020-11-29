Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:55 Teknik Analiz
05:30 Teknik Analiz
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayern Münih - Werder Bremen
07:00 Süper Lig Özetler
07:15 TFF 1. Lig Özetler
07:30 Takvim Yaprakları
07:35 Stadyum
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Teknik Analiz
11:30 Spor Bülteni
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:00 Spor Hafta Sonu
13:25 Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Menemenspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 İstanbulspor A.Ş. - Giresunspor
15:55 Eskişehirspor - Altınordu
18:00 Stadyum
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Altay - Bursaspor
18:55 Yılport Samsunspor - Tuzlaspor A.Ş.
21:00 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika