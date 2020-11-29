29 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:55 Teknik Analiz

05:30 Teknik Analiz

06:50 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bayern Münih - Werder Bremen

07:00 Süper Lig Özetler

07:15 TFF 1. Lig Özetler

07:30 Takvim Yaprakları

07:35 Stadyum

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Teknik Analiz

11:30 Spor Bülteni

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

11:55 Efsanelerin İzinde

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:00 Spor Hafta Sonu

13:25 Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Menemenspor

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 İstanbulspor A.Ş. - Giresunspor

15:55 Eskişehirspor - Altınordu

18:00 Stadyum

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Altay - Bursaspor

18:55 Yılport Samsunspor - Tuzlaspor A.Ş.

21:00 Stadyum