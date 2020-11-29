29 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

29 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı
29.11.2020 06:42
29 Kasım 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Kelime Oyunu
01:30 Çocuklar Duymasın
02:00 Hırsız Polis
03:10 Ben Bilmem Eşim Bilir
03:30 Akasya Durağı
04:50 Fırtına
05:30 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
07:45 Afili Aşk
08:00 Afili Aşk
10:30 Hasret Bitti
10:30 Evim Şahane
12:00 Çok Gezenti Bizim Ora
12:45 Çok Gezenti
13:45 Senden İyi Yok
14:00 Senden İyi Yok
15:00 Geniş Aile
17:00 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:30 Hasret Bitti
23:45 Efsane
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