29 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

29 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı

29.11.2020 06:42
29 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı, System.String[]

29 Kasım 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

01:30 Çocuklar Duymasın

02:00 Hırsız Polis

03:10 Ben Bilmem Eşim Bilir

03:30 Akasya Durağı

04:50 Fırtına

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

07:45 Afili Aşk

08:00 Afili Aşk

10:30 Hasret Bitti

10:30 Evim Şahane

12:00 Çok Gezenti Bizim Ora

12:45 Çok Gezenti

13:45 Senden İyi Yok

14:00 Senden İyi Yok

15:00 Geniş Aile

17:00 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Hasret Bitti

23:45 Efsane

29 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı

çocuklar duymasın dizisi, Afili Aşk Dizisi, Okuyucular, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 29 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'dan haber var! Oğlu, son durumunu sosyal medyadan paylaştı Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı         
01:06
Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı         
23:10
Emniyet Genel Müdürlüğü, tam karantina tedbirlerini içeren genelgeyi yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, tam karantina tedbirlerini içeren genelgeyi yalanladı         
22:30
Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti         
21:07
13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı         
19:39
Partilere katılıp Partilere katılıp "Abartmayın" diyen sunucu Buse İskenderoğlu, koronavirüse yakalandı         
19:07
Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi         
17:11
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı         
15:37
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü         
14:36
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 06:52:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 29 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei