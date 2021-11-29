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29 Kasım 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

29 Kasım 2021 Atv Yayın Akışı

29.11.2021 06:42
29 Kasım 2021 Atv Yayın Akışı

29 Kasım 2021 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Destan

03:05 Dizi

05:00 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

29 Kasım 2021 Atv Yayın Akışı

Kalp Yarası, Atv, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 29 Kasım 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika


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