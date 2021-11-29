Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Z Raporu
01:00 Ök Y. Malatyaspor - Galatasaray
02:45 1 Yıldız 10 Gol
03:00 V. Karagümrük - Trabzonspor
04:45 1 Yıldız 10 Gol
05:00 DG Sivasspor - A. Hatayspor
06:45 1 Yıldız 10 Gol
07:00 Yeni Gün
09:00 Ök Y. Malatyaspor - Galatasaray
10:45 1 Yıldız 10 Gol
11:00 beIN Manşet
12:30 Ankaraspor - Beşiktaş
14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
14:30 500 Great Goals Show
15:00 500 Great Goals Show
15:30 Football's Greatest
16:00 Fta Antalyaspor - A. Alanyaspor
17:45 1 Yıldız 10 Gol
18:00 Sporun Mabetleri
18:30 Göztepe - Fenerbahçe
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Göztepe - Fenerbahçe
22:00 beIN Süper Lig Maç Sonu
23:30 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika