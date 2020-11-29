29 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika

29 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

29.11.2020 09:28
29 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor (Kazım Karabekir16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker)TFF 1'İNCİ LİG13.

SÜPER LİG

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport TAV Antalyaspor (Kazım Karabekir

16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker)

TFF 1'İNCİ LİG13.30 Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor (Aktepe)13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)16.00 Eskişehirspor - Altınordu (Yeni Eskişehir)19.00 Yılport Samsunspor - Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

MİSLİ COM 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde haftanın karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOLFIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri17.00 Hollanda - TÜRKİYE (Sinan Erdem Spor Salonu)20.00 Hırvatistan - İsveç (Sinan Erdem Spor Salonu)

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 Karayolları - Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)14.00 Çan Gençlik Kalespor - Sistem9 Yeşilyurt (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru (Mimar Sinan)15.00 Türk Hava Yolları - İlbank (Burhan Felek Vestel)18.00 Nilüfer Belediyespor - Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)18.00 Galatasaray HDI Sigorta - VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

AVRUPA'DAN FUTBOL15.00 Sabail - Karabağ ( Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)15.00 Lyon - Reims (Cenk Özkacar)16.30 Feyenoord - Utrecht (Orkun Kökçü)17.00 Southampton - Manchester United ( Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)17.00 Milan - Fiorentina (Hakan Çalhanoğlu18.15 Getafe - Athletic Bilbao (Enes Ünal)18.45 Heracles - AZ Alkmaar (Yusuf Barasi)20.30 Celta Vigo - Granada ( Emre Mor, Okay Yokuşlu)21.45 Maccabi Tel Aviv - Hapoel Kfar Saba (Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)23.00 Real Sociedad - Villarreal (Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

23.00 Saint-Etienne - Lille (Mustafa Kapı, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz)


Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Bahçeşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 29 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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