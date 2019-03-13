29. Kış Üniversite Oyunları Sona Erdi
52 dakika önce
29. Kış Üniversite Oyunları'nda madalya sıralamasında zirvede ev sahibi Rusya yer aldı.
29. Kış Üniversite Oyunları'nda madalya sıralamasında zirvede ev sahibi Rusya
yer aldı.
Rusya'nın Krasnoyarsk
kentinde düzenlenen 29. Kış Üniversite Oyunları sona erdi.
Organizasyonu 41 altın, 39 gümüş ve 32 bronz madalyayla tamamlayan ev sahibi Rusya, en başarılı ülke oldu.
6 altın, 4'er gümüş ve bronz madalya kazanan Güney Kore
ikincisi sırayı alırken, Japonya
5 altın ve 4'er gümüş ve bronz madalyayla üçüncülüğü elde etti.
Oyunlara 4 branşta 14 sporcuyla katılan Türkiye
ise madalya kazanamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:33 Kaynak: AA
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