29 kişinin ölümden döndüğü teknenin havalandırma kanallarının su aldığı iddia edildi - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü'nde, 29 kişinin ölümden döndüğü tur teknesinin alabora olmasına

havalandırma kanallarının su almasının neden olduğu öne sürüldü. Tekne karaya çekilerek bakıma alınırken, jandarmanın soruşturması sürüyor.

Halfeti ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde, dün, 29 kişiyi taşıyan tur teknesi su alıp, alabora oldu. 29 yolcu, çevredeki diğer tur teknelerinin yardımı ile kurtarıldı. Suya düşen bazı yolcuların uzatılan ipler ve suya atlayanların yardımı ile kurtarılması, cep telefonu kameralarına yansıdı. Alabora olan tekne ise kıyıya çekilerek, onarıma alındı.Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı, olayın ardından başlattığı soruşturmada teknede inceleme yapıp, görevliler ile görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. HAVALANDIRMA KANALLARI SU ALMIŞGörgü tanıklarından kaptan Salim Evren , teknenin yan yattığını gördüklerinde hemen müdahale ettiklerini söyledi. Teknenin su aldığını ve yan yatmaya başladığını ifade eden Evren, şöyle konuştu:

"Olay sırasında biz de göletteydik. Teknenin yan yattığını görünce çevredeki tüm tekneler yardıma geldi. Önce tekneyi başka bir tekneye bağlayarak, batmasını engelledik. Sonra hem can simitleri hem teknemizden suya atlayan ve atılan ipler ile yolcuları kurtardık. Çok şükür ölen ya da yaralanan kimse olmadı. Teknelerde havalandırma kanalları olur. Yolcular bir bölgeye geçince bu kanal su altında kalıyor ve tekne su alıp batmaya başlıyor. Allah'tan çevredeki tekneler hemen müdahale etti."