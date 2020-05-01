29 köye debi ayarlı klorlama cihazı - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 29 köye GSM modüllü debi ayarlı klorlama cihazı temin edilerek kullanıma sunulduğu bildirildi.



Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğince, köylerimizin sağlıklı, temiz aynı zamanda güvenli içme suyu temini edilen suyun kalitesinde, içme suyu sürekliliğinin sağlanması için, 29 köyümüzün içme suyu depolarına 2019 yılı ek Köydes programı kapsamında GSM modüllü debi ayarlı klorlama cihazı yapılmıştır. Böylelikle ilçemize bağlı tüm köylerimizin içme suyu klorlama cihazları aktif hale getirilmiş ve bununla birlikte depo güvenliği açısından GSM modülüyle de dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı köy muhtarlarına SMS ile bildirim mesajı gönderilmesi suretiyle güvenlik sistemi sağlanmıştır" dedi. - KÜTAHYA