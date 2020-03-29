29 Mart 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

29 Mart 2020 Atv Yayın Akışı
56 dakika önce
29 Mart 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Son Durak
00:20 Salyut 7
00:20 Gel Dese Aşk
01:20 Esra Erol'da
02:40 Ödül Avcıları
03:20 Kara Ekmek
04:50 Kara Ekmek
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Gel Dese Aşk
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:25 Hercai
13:00 Gel Dese Aşk
15:45 Bir Zamanlar Çukurova
16:00 Gel Dese Aşk
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Gel Dese Aşk
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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