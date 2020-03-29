29 Mart 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hadi İnşallah
00:30 Baraj
02:00 Zümrüdüanka
02:45 Yasak Elma
04:45 Kadın
04:45 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Her Yerde Sen
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Hababam Sınıfı Merhaba
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 İkinci Şans
13:30 Benden Söylemesi
15:00 Zümrüdüanka
15:30 Şevkat Yerimdar
17:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı Merhaba
20:00 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
22:30 Yapışık Kardeşler
22:30 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde