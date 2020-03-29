29 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Güzel Köylü

02:50 Kiralık Aşk

04:20 Tülin Şahin ile Moda

05:00 Erkenci Kuş

07:15 Çilek Kokusu

09:00 Ah Nerede

09:45 Ayşecik ile Ömercik

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Kiralık Aşk

13:00 Kiralık Aşk

15:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Dizi

20:00 Babil

23:30 Güzel Köylü