29 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Manşet
00:45 Juventus Goller
01:00 Arjantin - Hırvatistan
02:00 Brezilya - Belçika
02:40 Premier Lig
03:00 İngiltere - Hırvatistan
03:40 Spor Artı
05:00 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
05:10 Premier Lig
05:15 Takvim Yaprakları
05:20 İtalya - Almanya
05:25 Bundesliga
05:35 Formula E Sokak Yarışları
06:00 Futbol Akşamı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hava Yarışları
08:05 Canavar Arabalar
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Süper Lig Goller
09:00 Bundesliga
09:25 Juventus Goller
10:00 Stadyum
10:00 İtalya - Almanya
11:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 İngiltere Premier Lig Goller
12:50 Bundesliga
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
13:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
13:30 Bundesliga
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Bülteni
14:00 Manchester United - Tottenham
14:30 Chelsea - Liverpool
15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Arjantin - Hırvatistan
16:15 Avrupa Stüdyosu
17:30 Spor Bülteni
17:40 Premier Lig
18:00 Spor Bülteni
18:00 Sporcu Vizesi
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 İngiltere Premier Lig Özetler
18:30 Süper Lig Özetler
19:00 Dünya Kupaları En Güzel Goller
19:00 La Liga Özetler
19:45 Fransa - Türkiye
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
21:00 İngiltere - Hırvatistan
21:30 Stadyum
23:00 Liverpool Özetler
23:30 Teknik Analiz