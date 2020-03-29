29 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 29 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

29 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

55 dakika önce

29 Mart 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

29 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Manşet

00:45 Juventus Goller

01:00 Arjantin - Hırvatistan

02:00 Brezilya - Belçika

02:40 Premier Lig

03:00 İngiltere - Hırvatistan

03:40 Spor Artı

05:00 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller

05:10 Premier Lig

05:15 Takvim Yaprakları

05:20 İtalya - Almanya

05:25 Bundesliga

05:35 Formula E Sokak Yarışları

06:00 Futbol Akşamı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Hava Yarışları

08:05 Canavar Arabalar

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Süper Lig Goller

09:00 Bundesliga

09:25 Juventus Goller

10:00 Stadyum

10:00 İtalya - Almanya

11:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 İngiltere Premier Lig Goller

12:50 Bundesliga

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:00 Futbolun En Büyük Sahnesi

13:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar

13:30 Bundesliga

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Bülteni

14:00 Manchester United - Tottenham

14:30 Chelsea - Liverpool

15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 Arjantin - Hırvatistan

16:15 Avrupa Stüdyosu

17:30 Spor Bülteni

17:40 Premier Lig

18:00 Spor Bülteni

18:00 Sporcu Vizesi

18:25 Takvim Yaprakları

18:30 İngiltere Premier Lig Özetler

18:30 Süper Lig Özetler

19:00 Dünya Kupaları En Güzel Goller

19:00 La Liga Özetler

19:45 Fransa - Türkiye

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar

21:00 İngiltere - Hırvatistan

21:30 Stadyum

23:00 Liverpool Özetler

23:30 Teknik Analiz

Juventus, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com

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