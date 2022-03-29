Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Fenerbahçe - Konyaspor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Göztepe - A. Alanyaspor
04:00 A. Demirspor - M. Başakşehir
05:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Arsene Wenger Özel
07:00 Yeni Gün
09:00 Gaziantep FK - Galatasaray
10:45 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 Süper Lig Maç Özetleri
12:00 İstatistik Bankası
12:30 Y. Yozgatspor - Galatasaray
14:00 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Trabzonspor - Beşiktaş
15:30 İH Konyaspor - Göztepe
16:00 ÖK Y. Malatyaspor - Kasımpaşa
17:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Kayserispor- Trabzonspor
19:30 Farklı Açı
20:00 Bursaspor - Beşiktaş
21:30 İstatistik Bankası
22:00 Kocaelispor - Fenerbahçe
23:30 Süper Lig Haftası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika